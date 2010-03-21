Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок345 просмотров

Требуется дизайн psd для визитки сети магазинов, оплата только по факту утверждения чернового варианта, дизайн не сложный, основные цвета и примеры нравящихся сайтов есть, возможен вариант что вы сделате дизайн, покажете в jpg с копирайтами, утвердим, что то доделаем и оплата WM, оставляйте свои предложения и условия здесь, но предоплат точно нет.

Рисунков на сайте 1-2, очень желательно брать их не из клипартов или переделать

приоритет цене и портфолио, ICQ 550952277

15 лет назад
mastpiar
Левинов 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$60
3 дня

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад