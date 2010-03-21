Требуется дизайн psd для визитки сети магазинов, оплата только по факту утверждения чернового варианта, дизайн не сложный, основные цвета и примеры нравящихся сайтов есть, возможен вариант что вы сделате дизайн, покажете в jpg с копирайтами, утвердим, что то доделаем и оплата WM, оставляйте свои предложения и условия здесь, но предоплат точно нет.

Рисунков на сайте 1-2, очень желательно брать их не из клипартов или переделать

приоритет цене и портфолио, ICQ 550952277