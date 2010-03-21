Дизайн + верстка для интернет-магазина

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Закрыт18 заявок216 просмотров

Необходимо нарисовать новый дизайн для интернет-магазина www. a v a to n. ru

+ сверстать его

верстка нужна блочная, резиновая

Нарисовать необходимо легкий по весу дизайн, так как 40% будут заходить из регионов у которых интернет не очень быстрый

желательно примеры дизайна отправлять по адресу: 3@ ava ton . ru

движок сайта: n e t c a t

15 лет назад
dennni
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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