Требуется: 1. На установленный wp поставить нужные плагины. 2. Дизайн + Лого. Что входит: 1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск ...
Дизайн + верстка для интернет-магазина
Необходимо нарисовать новый дизайн для интернет-магазина www. a v a to n. ru
+ сверстать его
верстка нужна блочная, резиновая
Нарисовать необходимо легкий по весу дизайн, так как 40% будут заходить из регионов у которых интернет не очень быстрый
желательно примеры дизайна отправлять по адресу: 3@ ava ton . ru
движок сайта: n e t c a t
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