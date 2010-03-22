Разработка сайта для онлайн сервиса фотостудии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки191 просмотр

Фотостудия Фото Миг

открывает онлайн сервис по заказу услуг.

Требуется разработать и сверстать (движок разрабатывается на базе symphony )

- Общий дизайн сайта сервиса.

- Главная страница(будет содержать примеры работ)

- интерфейс пользователя (страница логина, страница регистрации, страница создания заказа, страница просмотра/оплаты заказа)

В дальнейшем при удачном сотрудничестве переделать дизайн информационного сайта фотостудии и сделать дизайн каталога услуг

(будет отдельной работой с отдельной оплатой)

skype: babysas_r

icq: 33775591

email: [email protected]

15 лет назад
babysas
Войт 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн + верстка для сайта

    Необходимо нарисовать и сверстать дизайн для сайта Тематика сайта: вопросы и ответы на сайте будут публиковаться вопросы и статьи - ответы на эти вопросы пример: как ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта на Joomla

    Требуется сделать новый дизайн для сайта www.darson.ru. Сайт сделан на Joomla 1.0, сейчас на сайте установлен стандартный шаблон. Нужен "легкий" дизайн в светлых тонах. Структура сайта сильно меняться не будет. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Требуется дизайн psd для визитки сети магазинов, оплата только по факту утверждения чернового варианта, дизайн не сложный, основные цвета и примеры нравящихся сайтов есть, возможен вариант что вы сделате дизайн, покажете в jpg с копирайтами, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Необходима шапка сайта

    Необходимо придумать концепцию и нарисовать новую шапку для уже существующего сайта. Рассматриваются предложения от фрилансеров с портфолио по данной тематике.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Все предложения пишем или здесь в личку или в заявке. Требования: Дизайн - все что угодно, с разработкой любого логотипа сайта. Слоган сайта - Русские Юридичесике Сервисы - Домен для сайта ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад