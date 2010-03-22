Требуется: 1. На установленный wp поставить нужные плагины. 2. Дизайн + Лого. Что входит: 1. База по бизнесам (business directory) в определённой стране + поиск ...
Разработка сайта для онлайн сервиса фотостудии
Фотостудия Фото Миг
открывает онлайн сервис по заказу услуг.
Требуется разработать и сверстать (движок разрабатывается на базе symphony )
- Общий дизайн сайта сервиса.
- Главная страница(будет содержать примеры работ)
- интерфейс пользователя (страница логина, страница регистрации, страница создания заказа, страница просмотра/оплаты заказа)
В дальнейшем при удачном сотрудничестве переделать дизайн информационного сайта фотостудии и сделать дизайн каталога услуг
(будет отдельной работой с отдельной оплатой)
skype: babysas_r
icq: 33775591
email: [email protected]
Заявки фрилансеров
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