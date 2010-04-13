Дизайн детского сайта

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Завершен14 заявок431 просмотр

Нужно нарисовать дизайн для детского сайта.

Стиль - вручную нарисовать, в виде как мультипликации детей с учителем или вожатой. Обучение-игра в детской комнате. Более подробно по аське 484664092.

Сроки - 3 дня.

15 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
15 лет назад
$80
3 дня
Валерия первоклассно рисует и отличается дисциплинированностью и краткостью при общении в работе. Отличный исполнитель, только положительные эмоции.
Замечательно поработали, только плюс

Заявки фрилансеров

Edberrot
Валерия 
41 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
25 отзывов
15 лет назад

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