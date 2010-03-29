Нужно нарисовать дизайн для детского сайта. Стиль - вручную нарисовать, в виде как мультипликации детей с учителем или вожатой. Обучение-игра в детской комнате. Более подробно по аське 484664092. Сроки - 3 дня.
Нужны доработки для дизайна существующего сайта
Бюджет скромный. Делается для себя. В дальнейшем, если все сложится хорошо, то кандидат может расчитывать на определенный поток заказов.
Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить.
Посредников так же прошу не беспокоить.
Для существующего сайта (ссылку кину в личку подходящим людям для более точной оценки) нужно сделать следующее:
1) Подобрать фон (несколько вариантов)
2) Подобрать картинку в header (несколько вариантов)
3) Подобрать шрифт и цвет к заголовку страницы.
4) Сделать набор баннеров (8 штук, учитывая что шрифты должны быть русскими и английскими):
a. Свяжитесь с нами (Contact us)
b. Запросить стоимость (Request a quote)
c. Демо версия (View a demo)
d. Для сайтов-визиток:
i. Заказать сайт-визитку [товары] здесь (Order promo site [goods] here)
ii. Заказать сайт-визитку [услуги] здесь (Order promo site [service] here)
e. Для корпоративных сайтов:
i. Заказать корпоративный сайт [товары] здесь (Order corporate site [goods] here)
ii. Заказать корпоративный сайт [услуги] здесь (Order corporate site [service] here)
f. Для интернет-магазинов:
i. Заказать интернет-магазин здесь (Order e-commerce solution here)
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