Нужны доработки для дизайна существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок267 просмотров

Бюджет скромный. Делается для себя. В дальнейшем, если все сложится хорошо, то кандидат может расчитывать на определенный поток заказов.

Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить.

Посредников так же прошу не беспокоить.

Для существующего сайта (ссылку кину в личку подходящим людям для более точной оценки) нужно сделать следующее:

1) Подобрать фон (несколько вариантов)

2) Подобрать картинку в header (несколько вариантов)

3) Подобрать шрифт и цвет к заголовку страницы.

4) Сделать набор баннеров (8 штук, учитывая что шрифты должны быть русскими и английскими):

a. Свяжитесь с нами (Contact us)

b. Запросить стоимость (Request a quote)

c. Демо версия (View a demo)

d. Для сайтов-визиток:

i. Заказать сайт-визитку [товары] здесь (Order promo site [goods] here)

ii. Заказать сайт-визитку [услуги] здесь (Order promo site [service] here)

e. Для корпоративных сайтов:

i. Заказать корпоративный сайт [товары] здесь (Order corporate site [goods] here)

ii. Заказать корпоративный сайт [услуги] здесь (Order corporate site [service] here)

f. Для интернет-магазинов:

i. Заказать интернет-магазин здесь (Order e-commerce solution here)

15 лет назад
mdteam
Мила 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
15 лет назад
$25
3 дня
Я очень осталась довольна Виктором! Он понимает что к чему и четко представляет задачу. Очень понравилось, что он действительно ответственно относится к своей работе! Так держать!
Очень доволен сотрудничеством с Милой. Приятная в общении девушка и ответственный человек. Все на высшем уровне. 10 баллов

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад
15 лет назад

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