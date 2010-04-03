Типовой дизайн трех сайтов

Нужны шаблоны для трех сайтов, т.е. на выходе psd макет + верстка (index.html, css, image)

100% резиновый.

шапка, в районе шапки горизонтальное меню

слева вертикальное меню одинаковыми блоками

футер с местом для счетчика и ссылки на обратную связь

меню, футер одинаковые для всех сайтов, только цвета разные

разные для сайтов будут шапки, в качестве лого - название домена

за все три сайта 150$ c версткой "под ключ"