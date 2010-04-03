Типовой дизайн трех сайтов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок282 просмотра

Нужны шаблоны для трех сайтов, т.е. на выходе psd макет + верстка (index.html, css, image)

100% резиновый.

шапка, в районе шапки горизонтальное меню

слева вертикальное меню одинаковыми блоками

футер с местом для счетчика и ссылки на обратную связь

меню, футер одинаковые для всех сайтов, только цвета разные

разные для сайтов будут шапки, в качестве лого - название домена

за все три сайта 150$ c версткой "под ключ"

CSS
15 лет назад
vronskiy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$150
3 дня
Работа выполнена со знанием дела и в оговоренные сроки. Сергей отлично владеет фотошопом и версткой. Если задумались в выборе исполнителя, то смотрите на количество отзывов - эта система не зря сделана и замечательно характеризует замечательных фрилансеров. Вот такая вот тавтология :)
Хорошо поставленная задача, всегда на связи, оплата вовремя. Сотрудничеством очень доволен. Отличный заказчик, всем рекомендую !

Заявки фрилансеров

-Caesar-
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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