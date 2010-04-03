Бюджет скромный. Делается для себя. В дальнейшем, если все сложится хорошо, то кандидат может расчитывать на определенный поток заказов. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. ...
Типовой дизайн трех сайтов
Нужны шаблоны для трех сайтов, т.е. на выходе psd макет + верстка (index.html, css, image)
100% резиновый.
шапка, в районе шапки горизонтальное меню
слева вертикальное меню одинаковыми блоками
футер с местом для счетчика и ссылки на обратную связь
меню, футер одинаковые для всех сайтов, только цвета разные
разные для сайтов будут шапки, в качестве лого - название домена
за все три сайта 150$ c версткой "под ключ"
Выбранный исполнитель
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