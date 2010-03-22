Разработать дизайн сайта знакомств

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Закрыт25 заявок292 просмотра

Добрый день !

Требуется разработать дизайн для сайта знакомств.

В общей сложности будет около 20 «экранов» :

• Индекс

• Регистрация

• Профиль

• Поиск

• Результаты поиска

И так далее.

Также нужно будет это сверстать кроссбраузерно.

В результате ожидаются : psd, html + css + картинки

Более подробную информацию по поводу цветовой гаммы а также графических элементов передам отобранным исполнителям.

От вас прошу : портфолио + цену + сроки

Приятного дня !

CSSHTML
15 лет назад
George_27
Жорж 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$650
10 дней

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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