Бюджет скромный. Делается для себя. В дальнейшем, если все сложится хорошо, то кандидат может расчитывать на определенный поток заказов. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. ...
Разработать дизайн сайта знакомств
Добрый день !
Требуется разработать дизайн для сайта знакомств.
В общей сложности будет около 20 «экранов» :
• Индекс
• Регистрация
• Профиль
• Поиск
• Результаты поиска
И так далее.
Также нужно будет это сверстать кроссбраузерно.
В результате ожидаются : psd, html + css + картинки
Более подробную информацию по поводу цветовой гаммы а также графических элементов передам отобранным исполнителям.
От вас прошу : портфолио + цену + сроки
Приятного дня !
Выбранный исполнитель
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