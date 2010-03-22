Дизайн сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки350 просмотров

Добрый день!

Требуется дизайн сайта посвященный маленьким собачкам.

На сайте будет доска объявлений по продаже щенков и аксессуаров + форум.

От Вас требуется шапка с меню и низ шаблона.

Пример качества исполнения во вложении.

Более подробно с выбранным исполнителем.

15 лет назад
autospb
Андрей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

ra444
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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