Бюджет скромный. Делается для себя. В дальнейшем, если все сложится хорошо, то кандидат может расчитывать на определенный поток заказов. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. ...
Дизайн сайта виртуального рынка
Необходим качественный дизайн сайта Виртуального рынка. Присылайте ссылки на свои работы.
И приблизительную цену.
Черновой макет в приклепленном файле.
Заявки фрилансеров
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