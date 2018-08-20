kvu88

Владимир kvu88

 
35 летБеларусь/Витебск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка и поддержка сайтов любой сложности на фреймворке или движке.

9+ лет в WEB разработке:

CMS: Drupal, Joomla, Wordpress

Frameworks:  CodeIgniter, Kohana, Symphony, Laravel, AngularJS, Angular2-6, VUE.js

Databases: MySQL,  PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch

Libraries: jQuery

Опыт:

- Разработка архитектуры проекта с нуля

- Разработку распределенных, высоконагруженных приложений

- Использование многих структур данных, адаптация алгоритмов, оптимизация запросов

WordPressLaravelMySQLPostgreSQLMongoDBJoomlaDrupaljQueryVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
abelitro
Алексей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Доработать CMS (Frontend, Backend)
Отработали на 5+ Рекомендую к сотрудничеству.
Выходил на контакт каждый день. По ТЗ всё оговаривал. Рекомендую !
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