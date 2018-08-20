Разработка и поддержка сайтов любой сложности на фреймворке или движке.
9+ лет в WEB разработке:
CMS: Drupal, Joomla, Wordpress
Frameworks: CodeIgniter, Kohana, Symphony, Laravel, AngularJS, Angular2-6, VUE.js
Databases: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch
Libraries: jQuery
Опыт:
- Разработка архитектуры проекта с нуля
- Разработку распределенных, высоконагруженных приложений
- Использование многих структур данных, адаптация алгоритмов, оптимизация запросов
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Отработали на 5+ Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Выходил на контакт каждый день. По ТЗ всё оговаривал. Рекомендую !