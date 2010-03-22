Сайт композитора

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки304 просмотра

Задача - сайт композитора. Задача не проста, в виду сложного представления и трактовки каждого элемента заказчиком.

Необходимо придать значимость и статус персоне, при этом не переборщить.

Дизайн нужен в вёрстке под wordpress или другую простую для новичков в управлении CMS

Жду предложений, цена, сроки

WordPress
15 лет назад
Xolodok
Илья 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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