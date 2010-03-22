Дизайн сайта благотворительной организации

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок318 просмотров

/*

* Предложение будет актуально в первую очередь для начинающих дизайнеров, так как

* есть сомнение в том, что какой-нибудь гуру спустится с небес и склепает макет.

*/

Требуется дизайн сайта некоммерческой организации, занимающейся проведением благотворительных акций в отшении детей, размещённых в детской комнате психиатрии-наркологии при областной больнице города Тамбова.

В дальнейшем дизайн будет либо адаптирован под WordPress/LiveStreet, либо будет использована самописная CMS. В footer'е сайта, по желанию исполнителя, укажем авторство работы, и, несмотря на то, что всю работу по программингу буду выполнять я, не возражаю, если в портфолио проект мелькнёт в категории "сайт под ключ". Более того, по запросу с удовольствием подтвержу авторство и расскажу о пушистости дизайнера-исполнителя.

На выходе желателен всё-таки psd-макет, однако, учитывая тот факт, что работаете Вы за просто роскошную плату, можете хоть почтой на кальке прислать - будем рады.

На все дополнительные вопросы с удовольствием отвечу.

WordPress
15 лет назад
dmlukichev
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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