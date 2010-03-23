Бюджет скромный. Делается для себя. В дальнейшем, если все сложится хорошо, то кандидат может расчитывать на определенный поток заказов. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. ...
Простая шапка для сателлита про покер
Нужна шапка для сайта http://www.razz-poker.ru,
это самый простой сателлит и особых требований нет,
но хочу не просто что-то покерное, а отразить какую-то особенность игры Razz, например, что в нем побеждает младшая комбинация (наименьшая Туз-2-3-4-5), название сайта красиво вписать
ширина 1019 высота 150 (примерно)
вот примеры такой работы http://www.h-o-r-s-e.ru, http://www.badugi-poker.ru
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