Простая шапка для сателлита про покер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок362 просмотра

Нужна шапка для сайта http://www.razz-poker.ru,

это самый простой сателлит и особых требований нет,

но хочу не просто что-то покерное, а отразить какую-то особенность игры Razz, например, что в нем побеждает младшая комбинация (наименьшая Туз-2-3-4-5), название сайта красиво вписать

ширина 1019 высота 150 (примерно)

вот примеры такой работы http://www.h-o-r-s-e.ru, http://www.badugi-poker.ru

15 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и качественно
Рад сотрудничеству! Все прошло быстро и на оговоренных условиях. Рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

A-Lancer
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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