Немного подточить ламерский сайт

Собственно вот сайт: www.xitetix.com

Есть немного денег которые хочется потратить на приведение его пусть в скромный, но не позорный вид, чтобы далее локализовать на инглиш. Хотелось бы обойтись средствами html+скрипты,либо asp.net

В общем хочется немного преукрасить.От вас: список доделок в порядке необходимости и стоимость. Бюджет: 50 баксов.