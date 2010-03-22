Бюджет скромный. Делается для себя. В дальнейшем, если все сложится хорошо, то кандидат может расчитывать на определенный поток заказов. Ленивых и безответственных сразу прошу не беспокоить. Посредников так же прошу не беспокоить. ...
Немного подточить ламерский сайт
Собственно вот сайт: www.xitetix.com
Есть немного денег которые хочется потратить на приведение его пусть в скромный, но не позорный вид, чтобы далее локализовать на инглиш. Хотелось бы обойтись средствами html+скрипты,либо asp.net
В общем хочется немного преукрасить.От вас: список доделок в порядке необходимости и стоимость. Бюджет: 50 баксов.
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