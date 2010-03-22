Добрый день! Нужен шаблон для Джумла версия 1.5 Просто сделать дубликат вот этого http://www.ocnk.ru/main/ru/ Сроки и суммы???
Дизайн обучающего сайта
Нужен дизайн, можно и сайт под ключ, но дизайн принципиален сайта по обучению. ТЗ после согласования сроков и цены.
Заявки фрилансеров
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