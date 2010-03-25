Качественно отрисовать картинку в мультяшном стиле

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок243 просмотра

Нужно отрисовать маленькую мульт картинку на основе реального фото (приложено)

Пример мульт картинок можно увидеть на этой шапке http://www.kropinfo.ru/bitrix/templates/kropotkin/images/header.jpg

15 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

Выбранные исполнители

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Очень адекватный и ответственный человек. Все было исполнено в срок. Рекомендуем!
Задача сформулирована четко и понятно, работа оплачена вовремя. С человеком приятно сотрудничать. Очень хороший заказчик!
m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$8
1 день

Заявки фрилансеров

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
m0rte
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад

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