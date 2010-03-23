Дизайн сайта (тренинговая компания)+верстка Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок246 просмотров

Только 1 страница - главная.

Есть краткое ТЗ и блок-схема страницы - вышлю тем, кто подойдет по цене и качеству.

Жду предложений по цене, и ссылки на фолио.

Срок на первый вариант дизайна - 2дня. Потом в течение 7-10 дней доработка и верстка.

Прошу писать здесь, предложения скрыты.

Joomla
15 лет назад
masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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