Дизайн сайта (тренинговая компания)+верстка Джумла

Только 1 страница - главная.

Есть краткое ТЗ и блок-схема страницы - вышлю тем, кто подойдет по цене и качеству.

Жду предложений по цене, и ссылки на фолио.

Срок на первый вариант дизайна - 2дня. Потом в течение 7-10 дней доработка и верстка.

Прошу писать здесь, предложения скрыты.