Дизайн сайта для частной компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок535 просмотров

Нужен дизайн для сайта

Ориентир на движок !Joomla 1.5, стиль примерно такой-же, корпоративный..

Но сейчас дизайн сайта выглядит незавершенным..

За две страницы дизайна оплата в размере 7000 рублей.

Необходим очень хороший стиль в формате PSD.

Предпочтение кандидатам имеющим в портфолио корпоративные сайты.

icq: 218564975

Joomla
15 лет назад
boniQ
36 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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