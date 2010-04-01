Нужен сайт на Джумле (+ верстка из psd)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок271 просмотр

Есть сайт stimremservis.ru, которому надо сменить дизайн и поставить на Джумлу.

Исходник в psd. Его уменьшенные копии приложены к проекту + здесь: http://s40.radikal.ru/i090/1003/92/9d2727e2e784.jpg

От вас требуется:

1) Верстка из psd в html (дизайн резиновый).

2) Установка на Джумлу.

3) Разместить часть материала чтобы проверить, что всё работает.

Жду от вас готовности идти навстречу по мелким доработкам, в том числе за отдельную плату. Т.е. просьбу сделать заголовок тегом H1 я рассчитываю, что вы сделаете в рамках проекта. А если надо будет что-то нестандартное сделать с галереей, то я готов за это доплатить.

Оплата $100 (webmoney), срок - три дня. Или предлагайте свои условия.

HTMLJoomla
15 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$80
2 дня
Все сделано качественно и в срок. Александр из моего сложного макета сделал хорошую верстку и поставил сайт на панель управления. Учитывал все мои пожелания. Работой доволен.
Чёткое ТЗ, адекватные сроки, объективная оценка качества работ, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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