Нужен сайт на Джумле (+ верстка из psd)

Есть сайт stimremservis.ru, которому надо сменить дизайн и поставить на Джумлу.

Исходник в psd. Его уменьшенные копии приложены к проекту + здесь: http://s40.radikal.ru/i090/1003/92/9d2727e2e784.jpg

От вас требуется:

1) Верстка из psd в html (дизайн резиновый).

2) Установка на Джумлу.

3) Разместить часть материала чтобы проверить, что всё работает.

Жду от вас готовности идти навстречу по мелким доработкам, в том числе за отдельную плату. Т.е. просьбу сделать заголовок тегом H1 я рассчитываю, что вы сделаете в рамках проекта. А если надо будет что-то нестандартное сделать с галереей, то я готов за это доплатить.

Оплата $100 (webmoney), срок - три дня. Или предлагайте свои условия.