Редизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок1972 просмотра
#1$50

Нужно улучшить дизайн сайта http://russiantale.com - предлагающего путешествия на Урал иностранцам

В существующем дизайне не нравится:

- шапка: хочется сделать что то притягивающее взгляд, привлекающее иностранцев отправиться на урал; одна из идей сделать в шапке коллаж из тематических фотографий (русская кухня - самовар с бубликами, русская баня, рыбалка, отдых в горах, конные прогулки, домик в деревне)

- рамки: смотрятся бледно, и на некоторых мониторах их просто не видно

- меню: какое-то никакое

- шрифты: может можно что-то получше подобрать

- общий вид: как-то очень простовато для сайта предлагающего путешествия и приключения

Креатив приветствуется! Работы нужны в psd

15 лет назад
sunady
Елена 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Победитель конкурса

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
#1
Александр сделал замечательный весенний дизайн для нашего сайта, учел все пожелания, в результате чего получилось именно то, что нужно. Особо хочется отметить оперативность и желание сотрудничать!
Очень приятно работать с такими людьми! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
#1