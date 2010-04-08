Редизайн сайта

# 1 — $ 50

Нужно улучшить дизайн сайта http://russiantale.com - предлагающего путешествия на Урал иностранцам

В существующем дизайне не нравится:

- шапка: хочется сделать что то притягивающее взгляд, привлекающее иностранцев отправиться на урал; одна из идей сделать в шапке коллаж из тематических фотографий (русская кухня - самовар с бубликами, русская баня, рыбалка, отдых в горах, конные прогулки, домик в деревне)

- рамки: смотрятся бледно, и на некоторых мониторах их просто не видно

- меню: какое-то никакое

- шрифты: может можно что-то получше подобрать

- общий вид: как-то очень простовато для сайта предлагающего путешествия и приключения

Креатив приветствуется! Работы нужны в psd