Нужно улучшить дизайн сайта http://russiantale.com - предлагающего путешествия на Урал иностранцам В существующем дизайне не нравится: - шапка: хочется сделать что то притягивающее взгляд, привлекающее иностранцев отправиться на урал; одна из ...
Необходимо перерисовать шаблон (шапка + фон)
Необходимо перерисовать шаблон (шапка + фон + т.д.) для движка Е 107
Подробности при общении.
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