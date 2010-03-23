Требуется сделать дизайн для интернет-магазина инструментов. Есть ТЗ и сайты которые нравятся. Есть определенная цветовая гамма в которой нужно работать и определенный стиль. Жду портфолио, стоимость и сроки. ...
Интернет магазин
Нужно сделать подобный сайт
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