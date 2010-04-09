Требуется дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок269 просмотров

ТЗ предоставим. Дизайн сайта "под ключ".

15 лет назад
Svetlana_
Светлана 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
2 дня
Работу выполняет оперативно. Внимателен к мелочам.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

lavrushin
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад