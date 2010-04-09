Имеется сайт 5тилетней давности http://volodarka.com/ Стоит задача обновить дизайн, сделать верстку под Wordpress, добавить новую информацию. Сам заказчик ориентируется на http://www.konfekcija-borac.ba/en/borac.html в плане презентабельности компании и информации о ней. Флеш не ...
Требуется дизайн сайта
ТЗ предоставим. Дизайн сайта "под ключ".
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