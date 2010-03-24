Нужен дизайн для сайта грузовые перевозки.

Дизайн - резина (100% ширина). Только PSD без Flash с учетом резины.

формат web 2.0 пример (citypizza.ru, rts-3.ru). Другие форматы не интересны. Дизайн должен быть легкий, визуально понятный, что сайт по грузоперевозкам.

Фрилансер должен быть свободный, ждать по 2-3 дня нету времени. После согласования сразу принимается за работу.

Спасибо жду предложений.