Дизайн сайта с вёрсткой под Wordpress/ Drupal/ XSL

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок196 просмотров

Задача:

1) Нарисовать дизайн в PSD. Примеры того, что я в и тоге хочу видеть - дам по запросу.

2) Вёрстка его под Wordpress / Drupal / XSL-шаблоны.

Задание тестовое, т.к. по сути это Вакансия и готов принять несколько исполнителей.

Срок на разработку дизайн и вёрстку - неделя.

Примеры того, что визуально нравится:

metrolyrics.com, softonic.com, commentcamarche.net, kinopoisk.ru, gameguru.ru, etc.

От вас:

1) примеры из Вашего портфолио того, что вы считаете красивым, функциональным и похожим на вышеуказанные примеры. если подобного у вас не было - нет отвечайте на заявку.

2) если верстали что-то подобное под Wordpress / Drupal / XSL, то примеры вёрстки.

Всё остальное - при общении.

DrupalWordPress
15 лет назад
mcphantom
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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