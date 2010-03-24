Дизайн сайта с вёрсткой под Wordpress/ Drupal/ XSL

Задача:

1) Нарисовать дизайн в PSD. Примеры того, что я в и тоге хочу видеть - дам по запросу.

2) Вёрстка его под Wordpress / Drupal / XSL-шаблоны.

Задание тестовое, т.к. по сути это Вакансия и готов принять несколько исполнителей.

Срок на разработку дизайн и вёрстку - неделя.

Примеры того, что визуально нравится:

metrolyrics.com, softonic.com, commentcamarche.net, kinopoisk.ru, gameguru.ru, etc.

От вас:

1) примеры из Вашего портфолио того, что вы считаете красивым, функциональным и похожим на вышеуказанные примеры. если подобного у вас не было - нет отвечайте на заявку.

2) если верстали что-то подобное под Wordpress / Drupal / XSL, то примеры вёрстки.

Всё остальное - при общении.