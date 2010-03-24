Имеется сайт 5тилетней давности http://volodarka.com/ Стоит задача обновить дизайн, сделать верстку под Wordpress, добавить новую информацию. Сам заказчик ориентируется на http://www.konfekcija-borac.ba/en/borac.html в плане презентабельности компании и информации о ней. Флеш не ...
Дизайн сайта с вёрсткой под Wordpress/ Drupal/ XSL
Задача:
1) Нарисовать дизайн в PSD. Примеры того, что я в и тоге хочу видеть - дам по запросу.
2) Вёрстка его под Wordpress / Drupal / XSL-шаблоны.
Задание тестовое, т.к. по сути это Вакансия и готов принять несколько исполнителей.
Срок на разработку дизайн и вёрстку - неделя.
Примеры того, что визуально нравится:
metrolyrics.com, softonic.com, commentcamarche.net, kinopoisk.ru, gameguru.ru, etc.
От вас:
1) примеры из Вашего портфолио того, что вы считаете красивым, функциональным и похожим на вышеуказанные примеры. если подобного у вас не было - нет отвечайте на заявку.
2) если верстали что-то подобное под Wordpress / Drupal / XSL, то примеры вёрстки.
Всё остальное - при общении.
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