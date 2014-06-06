Доработка дизайна

Есть сайт stimremservis.ru, которому надо сменить дизайн и поставить на Джумлу. Исходник в psd. Его уменьшенные копии приложены к проекту + здесь: http://s40.radikal.ru/i090/1003/92/9d2727e2e784.jpg От вас требуется: 1) Верстка из psd в html ...