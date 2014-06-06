Доработка дизайна

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок379 просмотров

Есть дизайн сайта( 5 листов) в формате PSD нужно внести изменения в дизайн

15 лет назад
Ducat
Антон 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад
$16
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный зказчик. Очень четко сформулированно техническое задание. Постоянная онлайн поддержка, ответы на все вопросы. Очень приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

pixx
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)
15 лет назад