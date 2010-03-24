Требуется редизайн сайта finval-parts.ru без верстки. 1. Палитра: сочетание белого и синего цветов; синий - оттенки по яркости и контрасту в рамках данного цвета (при необходимости готовы обсудить дополнительные цвета). 2. Официальный, строгий, ...
Разработка дизайна/темы ИМ
Необходимо разработать цельный законченный дизайн/темы для сайта www.unidocs.ru.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть скомпанованная первая страница сайта. Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми. Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым. Компоновка прилагается. ...Завершен15 лет назад
- $300
По договоренности о студенческом сайте.Закрыт15 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Уже открывала подобный проект, но в связи с увеличением объемов вынуждена открыть новый проект. Мне в команду нужен дизайнер (или несколько человек), который сможет реализовывать мои ...Завершен15 лет назад
Есть дизайн сайта, где расположение всех изображений и фонов устраивает, но не устраивает качество изображений, нужно замегнить все изображения на более подходящие по теме и по качеству, кроме этого в двух местах нужно заменить изображения ...Завершен15 лет назад
Интересует примерная стоимость для следующей работы. Нужно сделать дизайн одного из разделов сайта, посвященного продаже пиротехники. Вот, что именно нужно нарисовать: интерьер древнего китайского дворца. Впереди, справа и слева - ниши с ...Закрыт15 лет назад
Есть сайт http://membook.info и его мобильная версия http://membook.mobi Задача: улучшить внешний вид - сделать его КРАСИВЫМ и современным конечно же поменять картинки категорий компаний, вероятно шрифты.. сделать нужно ...Завершен15 лет назад
Необходимо создать стиль для phpBB3 дизайн сверстанный есть. т.е. необходимо сделать инсталируемый стиль в phpBB3 на основе существующего дизайнаДизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта в PSD. Тематика - продажа кабеля. ТЗ прилагается. Рассматриваю кандидатов только с портфолио.Завершен15 лет назад
Здравствуйте! Интересует переделать имеющийся магазин. Что именно необходимо сделать: Красиво сделать шаблон Вот сайт который необходимо сделать: http://vizok.vin.ua Вот пример который понравился: http://motik.com.ua ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад