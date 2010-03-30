Требуется дизайн сайта

Дизайн сайта. Сразу понравилось, что не потребовали никакой предоплаты, оплата только после утверждения дизайна. Условия практически идеальные. Общение вежливое, на очень профессиональном уровне. Заказ выполнен в срок, и был принят с первого раза без претензий. Результат превзошел ожидания, и очень порадовал. В общем, впечатления от работы с Леной только положительные. Следующий дизайн, не раздумывая, будем заказывать только у нее.