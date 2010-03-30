Требуется дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок318 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта в PSD. Тематика - продажа кабеля. ТЗ прилагается.

Рассматриваю кандидатов только с портфолио.

15 лет назад
atonex
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$100
3 дня
Дизайн сайта. Сразу понравилось, что не потребовали никакой предоплаты, оплата только после утверждения дизайна. Условия практически идеальные. Общение вежливое, на очень профессиональном уровне. Заказ выполнен в срок, и был принят с первого раза без претензий. Результат превзошел ожидания, и очень порадовал. В общем, впечатления от работы с Леной только положительные. Следующий дизайн, не раздумывая, будем заказывать только у нее.
Сергей, отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата вовремя и в полном объеме. В общении вежлив и всегда на связи. Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад

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