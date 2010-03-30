Требуется редизайн сайта finval-parts.ru без верстки. 1. Палитра: сочетание белого и синего цветов; синий - оттенки по яркости и контрасту в рамках данного цвета (при необходимости готовы обсудить дополнительные цвета). 2. Официальный, строгий, ...
Требуется дизайн сайта
Требуется разработать дизайн сайта в PSD. Тематика - продажа кабеля. ТЗ прилагается.
Рассматриваю кандидатов только с портфолио.
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