Необходимо разработать цельный законченный дизайн/темы для сайта www.unidocs.ru.
- $100Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Разработать фирменный стиль и дизайн сайта http://www.rustest.ru и http://web.rustest.ru/ct/ Необходимо: выбор цветовой гаммы (желательно неяркие тона) создание фирменного стиля компании обязательное использование логотипа вверху главной страницы и значка ISO-9000 меню предусмотреть 3-х ...Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написание статей про то как хорошо, что я купил футболку (куртку, бейсболку и т.п.) в этом магазине и сразу же познакомился с классной девчонкой! Или прикольная история про одежду и т.п. Короче, на Ваш ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать несколько баннеров (для рекламной компании) сайта онлайн тестирования http://www.test4u.ru. Банеры желательно динамические. Пример моего баннера http://www.test4u.ru/img/banner.gif (старая цветовая гамма) Высылайте пример своих работ или уже готовый баннер :) Оплата 5 у.е. за баннер если ...Баннеры1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $500
Модернизация программы обработки результатов тестирования знаний учащихся и программы тестирования (Delphi + локальные db-файлы). Также есть работа программирования на PHP + Postgres. Редактор тестов (программирование нескольких форм). Постоянная работа в офисе (м. Октябрьская) с оформлением в ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад