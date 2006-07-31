mr_mb

Владимир Мигунов mr_mb

 
47 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Администрирование UNIX (FreeBSD) / Windows систем. Баз данных Postgres, MySQL, MSSQL.

Программирование на PHP, Perl, Delphi, Java, C, PgPlSQL (хранимые процедуры).

Веб-Дизайн более 6 лет.

PHPMySQLDelphiPerlFreeBSD

  • Разработать фирменный стиль и дизайн сайта

    $1000

    Разработать фирменный стиль и дизайн сайта http://www.rustest.ru и http://web.rustest.ru/ct/ Необходимо: выбор цветовой гаммы (желательно неяркие тона) создание фирменного стиля компании обязательное использование логотипа вверху главной страницы и значка ISO-9000 меню предусмотреть 3-х ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать серию статей для магазина одежды

    $50

    Требуется написание статей про то как хорошо, что я купил футболку (куртку, бейсболку и т.п.) в этом магазине и сразу же познакомился с классной девчонкой! Или прикольная история про одежду и т.п. Короче, на Ваш ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработать серию баннеров

    Необходимо сделать несколько баннеров (для рекламной компании) сайта онлайн тестирования http://www.test4u.ru. Банеры желательно динамические. Пример моего баннера http://www.test4u.ru/img/banner.gif (старая цветовая гамма) Высылайте пример своих работ или уже готовый баннер :) Оплата 5 у.е. за баннер если ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист Delphi + БД

    $500

    Модернизация программы обработки результатов тестирования знаний учащихся и программы тестирования (Delphi + локальные db-файлы). Также есть работа программирования на PHP + Postgres. Редактор тестов (программирование нескольких форм). Постоянная работа в офисе (м. Октябрьская) с оформлением в ...

    PHPDelphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
nond
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$5
10 баллов
17 лет назад
Написать серию статей для магазина одежды
Вежливые люди. Своевременная оплата. Проблем не возникло! Работать с такими одно удовольствие. Спасибо!