Для имиджевого сайта - интерьер китайского замка

Интересует примерная стоимость для следующей работы.

Нужно сделать дизайн одного из разделов сайта, посвященного продаже

пиротехники. Вот, что именно нужно нарисовать: интерьер древнего

китайского дворца. Впереди, справа и слева - ниши с различными видами

пиротехники. На полу несколько предметов. Это будет флеш-сайт,

картинка будет на весь экран, при изменении размера масштабироваться

по ширине.

Также, возможно, нужно в примерно таком же стиле нарисовать интерьеры

еще нескольких комнат.