Для имиджевого сайта - интерьер китайского замка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок234 просмотра

Интересует примерная стоимость для следующей работы.

Нужно сделать дизайн одного из разделов сайта, посвященного продаже

пиротехники. Вот, что именно нужно нарисовать: интерьер древнего

китайского дворца. Впереди, справа и слева - ниши с различными видами

пиротехники. На полу несколько предметов. Это будет флеш-сайт,

картинка будет на весь экран, при изменении размера масштабироваться

по ширине.

Также, возможно, нужно в примерно таком же стиле нарисовать интерьеры

еще нескольких комнат.

15 лет назад
ahimaskrasavin
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$250
4 дня

Заявки фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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