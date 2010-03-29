Нужно улучшить внешний вид сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок188 просмотров

Есть сайт http://membook.info и его мобильная версия http://membook.mobi

Задача: улучшить внешний вид - сделать его КРАСИВЫМ и современным

конечно же поменять картинки категорий компаний, вероятно шрифты..

сделать нужно не только ГЛАВНУЮ страницу, но и страницу со списком компаний и карточку организации

Чтобы хотелось оставить: логотип и цветовую гамму (но от цветности можно и отойти если будут хорошие предложения)

работу нужно отдать в PSD с возможностью сохранения для web..

Цена вопроса : обсуждается.. бюджет небольшой

15 лет назад
CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

re4mat
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Всё сделал отлично и неимоверно оперативно представил несколько вариантов решения )) Рекомендую!
С Александром приятно было работать. Интересный проект и оперативный отклик на все предложения.

Заявки фрилансеров

re4mat
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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