Нужно улучшить внешний вид сайта

Есть сайт http://membook.info и его мобильная версия http://membook.mobi

Задача: улучшить внешний вид - сделать его КРАСИВЫМ и современным

конечно же поменять картинки категорий компаний, вероятно шрифты..

сделать нужно не только ГЛАВНУЮ страницу, но и страницу со списком компаний и карточку организации

Чтобы хотелось оставить: логотип и цветовую гамму (но от цветности можно и отойти если будут хорошие предложения)

работу нужно отдать в PSD с возможностью сохранения для web..

Цена вопроса : обсуждается.. бюджет небольшой