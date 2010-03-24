Создание стиля PHPBB3

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Закрытнет заявок94 просмотра

Необходимо создать стиль для phpBB3

дизайн сверстанный есть.

т.е. необходимо сделать инсталируемый стиль в phpBB3 на основе существующего дизайна

15 лет назад
tin73
Иван 
52 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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