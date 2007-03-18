tin73

Иван Турчин tin73

 
50 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Сертифицированный программист Delphi

Кандидат технических наук

дабы предотвратить действий мошенников от моего имени

я, всегда при общении по любому проекту (пусть он даже стоит 3 копейки) общаюсь с заказчиком по телефону со своего мобильного +79281307179.

Delphi
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Отзывы заказчиков
pavel931
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4000
10 баллов
16 лет назад
Создание системы управления сайтом знакомств
Отличная команда. Менеджмент на высоте. Приятно было с Вами поработать. Быстро, профессионально, недорого. Так держать!!! Думаю, у нас впереди не один совместный проект. Кстати, нужно сайт на флеше.... Пишите.
Заказчик хороший. Условия договора выполнены полностью.
Ответный отзыв
safali
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Скрипт выгрузки из exel на сайт
Реализовал именно то, что я и хотел! Быстро, качественно. Рекомендую.