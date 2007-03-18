Сертифицированный программист Delphi
Кандидат технических наук
дабы предотвратить действий мошенников от моего имени
я, всегда при общении по любому проекту (пусть он даже стоит 3 копейки) общаюсь с заказчиком по телефону со своего мобильного +79281307179.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$4000
10 баллов
16 лет назад
Отличная команда. Менеджмент на высоте. Приятно было с Вами поработать. Быстро, профессионально, недорого. Так держать!!! Думаю, у нас впереди не один совместный проект. Кстати, нужно сайт на флеше.... Пишите.
Ответный отзыв
Заказчик хороший. Условия договора выполнены полностью.
$0
10 баллов
17 лет назад
Реализовал именно то, что я и хотел! Быстро, качественно. Рекомендую.