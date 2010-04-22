Доработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок381 просмотр

Есть скомпанованная первая страница сайта.

Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми.

Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым.

Компоновка прилагается.

Требования:

1. Положение элементов не меняются.

2. Цвет логотипа не меняется.

3. Тексты и формы не меняются.

4. Основной цвет фона под текстами белый.

5. В шапке цвет фона может быть любой.

6. Шапка должна быть растянута на всю ширину экрана.

Что ожидается:

- Подбор цветов в шапке и для блока рекламного под шапкой.

- Возможно какие либо графические элементы но их должно быть не много

- Возможно какие то элементы в футере

- возможно полоски и границы

- Возможно варианты шрифтов без изменения их форматирования (имеется ввиду, что если уже стоит болд, то уже этот шрифт болд, но может быть не Verdana а другой какой то). Особенно тех которые уже на макете стилизованы.

Макет в формате PSD будет выслан после определения с кем будет выполняться работа.

Срок выполнения не более двух дней.

15 лет назад
sheva
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
15 лет назад
$20
2 дня
Работа выполнена хорошо. Предоставлено 5 вариантов дизайна, с креативным подходом к реализации каждой, даже мелкой части. Преимущества - Креативные идеи, предложение вариантов, которые чаще лучше реализуют задачу, чем те, которые описаны в задании. - Первый предложенный вариант дает положительное понимание о том, что исполнитель понимает суть задачи, и работает качественно над задачей. - Четкое соблюдение сроков - Ответственность в работе. - Работа на результат, уверенность в работе.
Сотрудничеством доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
15 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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