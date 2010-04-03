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Дизайн автосайта
Есть дизайн сайта, где расположение всех изображений и фонов устраивает, но не устраивает качество изображений, нужно замегнить все изображения на более подходящие по теме и по качеству, кроме этого в двух местах нужно заменить изображения на флеш баннеры и иконки подразделов сделать активными, при наведении, сейчас статичные. Важна скорость и качество исполнения
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