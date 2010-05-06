Требуется редизайн сайта finval-parts.ru без верстки. 1. Палитра: сочетание белого и синего цветов; синий - оттенки по яркости и контрасту в рамках данного цвета (при необходимости готовы обсудить дополнительные цвета). 2. Официальный, строгий, ...
Необходима разработка дизайна
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Уже открывала подобный проект, но в связи с увеличением объемов вынуждена открыть новый проект.
Мне в команду нужен дизайнер (или несколько человек), который сможет реализовывать мои проекты. На текущий момент со мной работает порядка 5 дизайнеров, но с объемом работ к сожалению не справляются.
Что мне нужно от кандидата: наличие портфолио, отзывов (желательно) и опыт работы в данной сфере от 6 месяцев.
У меня также есть несколько условий по совместной работе:
1. Дизайнер проекта мне нужен онлайн практически все время во время выполнения проекта (т.е. рабочие часы - с 10-18,19 по мск.)
2. Мне нужны будут ваши координаты (мобильный телефон), для того, чтобы я могла оперативно связаться с вами, если возникнет такая необходимость
3. Перед разработкой непосредственно макета вы создаете письменную концепцию, которая утверждается у клиента (это позволяет подстраховать и вас, и меня от постоянных переделок уже отрисованного макета).
4. Точно соблюдение сроков - бизнес это прежде всего время. Поэтому терять время, ожидая вашего появления в сети или присланного с опозданием макета - такой вариант меня не устраивает.
Возможно кто-то из вас скажет, что требования слишком жесткие - но и отдача соответствующая. У меня есть различные проекты - которые я доверю опытным исполнителям и проекты, которые я смогу доверить дизайнерам с небольшим количеством работ.
У меня постоянно есть заказы на разработку дизайнов. В настоящий момент своих исполнителей ждут два проекта.
Стоимость макета может колебаться от 100у.е. до 300у.е.
Хотя был случай, когда за дизайн я отдала 1000у.е.
Связываться со мной можно либо по аське 282238, либо оставлять заявки в проекте, либо личные сообщения.
В первую очередь я буду смотреть на портфолио.
Господа и дамы - большая просьба - не тратьте мое время впустую, не размещайте здесь заявок, если вас что-то не устраивает. Условия озвучены, менять я их не буду.
С уважением.
Выбранный исполнитель
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