Необходима разработка дизайна

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Уже открывала подобный проект, но в связи с увеличением объемов вынуждена открыть новый проект.

Мне в команду нужен дизайнер (или несколько человек), который сможет реализовывать мои проекты. На текущий момент со мной работает порядка 5 дизайнеров, но с объемом работ к сожалению не справляются.

Что мне нужно от кандидата: наличие портфолио, отзывов (желательно) и опыт работы в данной сфере от 6 месяцев.

У меня также есть несколько условий по совместной работе:

1. Дизайнер проекта мне нужен онлайн практически все время во время выполнения проекта (т.е. рабочие часы - с 10-18,19 по мск.)

2. Мне нужны будут ваши координаты (мобильный телефон), для того, чтобы я могла оперативно связаться с вами, если возникнет такая необходимость

3. Перед разработкой непосредственно макета вы создаете письменную концепцию, которая утверждается у клиента (это позволяет подстраховать и вас, и меня от постоянных переделок уже отрисованного макета).

4. Точно соблюдение сроков - бизнес это прежде всего время. Поэтому терять время, ожидая вашего появления в сети или присланного с опозданием макета - такой вариант меня не устраивает.

Возможно кто-то из вас скажет, что требования слишком жесткие - но и отдача соответствующая. У меня есть различные проекты - которые я доверю опытным исполнителям и проекты, которые я смогу доверить дизайнерам с небольшим количеством работ.

У меня постоянно есть заказы на разработку дизайнов. В настоящий момент своих исполнителей ждут два проекта.

Стоимость макета может колебаться от 100у.е. до 300у.е.

Хотя был случай, когда за дизайн я отдала 1000у.е.

Связываться со мной можно либо по аське 282238, либо оставлять заявки в проекте, либо личные сообщения.

В первую очередь я буду смотреть на портфолио.

Господа и дамы - большая просьба - не тратьте мое время впустую, не размещайте здесь заявок, если вас что-то не устраивает. Условия озвучены, менять я их не буду.

С уважением.