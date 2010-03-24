Дизайн раздела сайта + набор различной мелочевки

Для сайта http://dolgoprudny-news.ru/ нужно сделать дизайн раздела «Объявления».

Макет страниц раздела имеется (один из них для примера прилагаю). Все нужно реализовать в стиле сайта.

Кроме того, есть еще задания по набору различных элементов дизайна, который нужно исправить или разработать. Как правило, все элементы имеют макеты, в стиле приложенного. (Полное задание вышлю в процессе выбора подрядчика и обсуждения цены)

Желательно наличие опыта работы с новостными порталами или разработки интерфейсов.