Есть скомпанованная первая страница сайта. Но она далека от совершенства в вопросе восприятия дизайна людьми. Необходимо не меняя позиции элементов переработать дизайн, что бы он стал красивым. Компоновка прилагается. ...
Дизайн раздела сайта + набор различной мелочевки
Для сайта http://dolgoprudny-news.ru/ нужно сделать дизайн раздела «Объявления».
Макет страниц раздела имеется (один из них для примера прилагаю). Все нужно реализовать в стиле сайта.
Кроме того, есть еще задания по набору различных элементов дизайна, который нужно исправить или разработать. Как правило, все элементы имеют макеты, в стиле приложенного. (Полное задание вышлю в процессе выбора подрядчика и обсуждения цены)
Желательно наличие опыта работы с новостными порталами или разработки интерфейсов.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Сайт посвящён строительству, работам из натурального камня – оникс. Подложка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть по фактуре как камень-его вид можно посмотреть в ссылках. Подложка по всему периметру сайта. Сайт «резиновый» (на весь экран) 1)Ссылки ...Закрыт15 лет назад
Пример http://mp3vips.com/ требуется 3 дизайна (по несколько страниц в каждом) ваша цена за 1 сайт и сроки + портфолиоДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта для фирмы, которая занимается металлообработкой. Прикрепляю файл с сайтом, который понравился. Нужен трехколонный дизайн с резиновым средним столбцомЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо разработать цельный законченный дизайн/темы для сайта www.unidocs.ru.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
По договоренности о студенческом сайте.Закрыт15 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Уже открывала подобный проект, но в связи с увеличением объемов вынуждена открыть новый проект. Мне в команду нужен дизайнер (или несколько человек), который сможет реализовывать мои ...Завершен15 лет назад
Есть дизайн сайта, где расположение всех изображений и фонов устраивает, но не устраивает качество изображений, нужно замегнить все изображения на более подходящие по теме и по качеству, кроме этого в двух местах нужно заменить изображения ...Завершен15 лет назад
Интересует примерная стоимость для следующей работы. Нужно сделать дизайн одного из разделов сайта, посвященного продаже пиротехники. Вот, что именно нужно нарисовать: интерьер древнего китайского дворца. Впереди, справа и слева - ниши с ...Закрыт15 лет назад
Есть сайт http://membook.info и его мобильная версия http://membook.mobi Задача: улучшить внешний вид - сделать его КРАСИВЫМ и современным конечно же поменять картинки категорий компаний, вероятно шрифты.. сделать нужно ...Завершен15 лет назад