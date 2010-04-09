Дизайн сайта турагентства

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок391 просмотр

Требуется сделать дизайн сайта для турагентства. Есть примеры, по образу которых нужно делать сайт, дизайн простенький, никаких излишеств.

ТЗ Есть.

Рассматриваются только те кандидаты, которые выкладывают портфолио, цену, сроки.

Предпочтение отдается дизайнерам, имеющим в портфолио аналогичные работы.

Заранее спасибо.

15 лет назад
tuzemez
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранные исполнители

ZlataJulia
35 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Отличная работа в краткий срок! Выполнила все в соответствии с ТЗ. Получили результат превосходящий ожидание. Спасибо. Советую как отличного специалиста со свежим подходом.
Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
kukuruzka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

ZlataJulia
35 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
kukuruzka
39 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад

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