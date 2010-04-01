Доработать готовую брошюру

Есть Готовая концепт брошюры Лицевая и задняя страницы. (В приложении)

Заказчиком данный концепт уже утвержден,фрилансер, кто делал по неизвестным причинам пропал, а сроки горят и необходимо предоставить заказчику уже внутренние страницы на утверждения.

Лицевая и задние страницы только в джипеге есть.

Необходимо предоставить Как можно раньше желательно завтра до 11 по Мск уже наброски внутренних страниц (4листа или 8страниц). Хотя бы пару листов предоставить концепта, к 11 что бы заказчик уже не переживал,и потом сразу остальные листы предоставить (текста все необходимое при личном контакте)

Так же необходимо довести начатую работу до конца, тоесть перерисовать эти джипеге в файлы что принимают для печати.

Жду Ваших предложений.