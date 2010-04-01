1) Нужно создавать в psd файл слоями следующая картинка, там указанны: -страница для документов -буклет информативный -визитная карточка -почтовый конверт 2) внедрить контактная информация на готовые ...
Доработать готовую брошюру
Есть Готовая концепт брошюры Лицевая и задняя страницы. (В приложении)
Заказчиком данный концепт уже утвержден,фрилансер, кто делал по неизвестным причинам пропал, а сроки горят и необходимо предоставить заказчику уже внутренние страницы на утверждения.
Лицевая и задние страницы только в джипеге есть.
Необходимо предоставить Как можно раньше желательно завтра до 11 по Мск уже наброски внутренних страниц (4листа или 8страниц). Хотя бы пару листов предоставить концепта, к 11 что бы заказчик уже не переживал,и потом сразу остальные листы предоставить (текста все необходимое при личном контакте)
Так же необходимо довести начатую работу до конца, тоесть перерисовать эти джипеге в файлы что принимают для печати.
Жду Ваших предложений.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать дизайн макета 5 коробок. Продукция системы очистки воды. Каждая коробка должна быть отличной по стилю от предыдущей. Общим для всех коробок будет логотип. Жду Ваших предложений ...Завершен15 лет назад
Компания занимается транспортными услугами по Москве (переезды, такелажные работы, отправка грузов по России) Необходимо сделать: - макет визитки (без уточнения контактного лица) - макет буклеты - ...Завершен15 лет назад
- $10
Необходимо графически оформить текст объявления. В объявлении необходимо задействовать логотип (уже готов). Формат А4 (можно сделать сразу 2 экземпляра на А3) + было бы желательно сделать оптимизацию под А3. ...Завершен15 лет назад
Планируется двигаться в нескольких из возможных сегментах: Гинекология Урология Педиатрия ЛОР Терапия Сотрудники аптек. Из текущего фирменного стиля - корпоративные цвета - синий/красный/белый, но так как ...Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть почти готовые версии плаката А2 и листовки, делал дизайнер, потом пропал, от него остались картинки в jpeg формате. Нужно перерисовать и подготовить файлы для печати в типографии.Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать макет визитки. Все исходники уже есть. Интересует стоимость и портфолио.Завершен15 лет назад
- $10
Создание цветного рекламного модуля для газеты 128х81Завершен15 лет назад
Нужна хорошая стильная визитка для интернет-магазина по ноутбукам. Если отвечаете - показывайте пожалуйста свои работы.. Бюджет оговаривается.Завершен15 лет назад
Есть двуязычная визитка с двумя логотипами на каждой стороне (jpeg). Необходимо отрисовать в векторе за выходные. Кто возьмется? Победителю высылаю файл по почтеЗавершен15 лет назад