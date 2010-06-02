1) Нужно создавать в psd файл слоями следующая картинка, там указанны: -страница для документов -буклет информативный -визитная карточка -почтовый конверт 2) внедрить контактная информация на готовые ...
Разработать макет 5 коробок для продукции
Необходимо разработать дизайн макета 5 коробок.
Продукция системы очистки воды.
Каждая коробка должна быть отличной по стилю от предыдущей.
Общим для всех коробок будет логотип.
Жду Ваших предложений по срокам и стоимости.
Предпочтение будет отдано предложению с минимальной ценой и оптимальным качеством.
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