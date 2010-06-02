Разработать макет 5 коробок для продукции

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  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок385 просмотров

Необходимо разработать дизайн макета 5 коробок.

Продукция системы очистки воды.

Каждая коробка должна быть отличной по стилю от предыдущей.

Общим для всех коробок будет логотип.

Жду Ваших предложений по срокам и стоимости.

Предпочтение будет отдано предложению с минимальной ценой и оптимальным качеством.

15 лет назад
Geyser_Al
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад
$50
2 дня
Сотрудничество с Анатолием приятно порадовало. Поставленные задачи выполнены согласно нашим пожеланиям с оригинальной авторской обработкой точно в оговоренные сроки. Качество выполнения, предоставление работы в срок и приемлемая цена - те качества, которые мы ценим при выборе исполнителя и поэтому мы обращаемся к Анатолию уже не в первый раз. Рекомендую как ответственного исполнителя, который решит Ваши задачи
Приятно было поработать. Четко поставленная задача и своевременно оплаченная работа.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
15 лет назад
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Верстка полиграфии