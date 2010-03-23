Визитки, папки, буклеты, пластиковые карточки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен24 заявки385 просмотров

Компания занимается транспортными услугами по Москве (переезды, такелажные работы, отправка грузов по России)

Необходимо сделать:

- макет визитки (без уточнения контактного лица)

- макет буклеты

- макет фирменного бланка (A4)

- макет папки

- макет для пластиковой карточки

Просьба указывать стоимость (кол-во примеров за данную цену), сроки, портфолио

Все подробности уже в при личной беседе!

15 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$150
5 дней
Как ни странно, но редко встретишь фрилансера, который выполнит в срок поставленные задачи! Работой доволен, все мои замечания и пожелания были учтены! Рекомендую!!!
Очень приятно работать с Александром! С удовольствием продолжу сотрудничество. Мои лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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