Разработать креативные концепции листовки лекарств

Планируется двигаться в нескольких из возможных сегментах:

Гинекология

Урология

Педиатрия

ЛОР

Терапия

Сотрудники аптек.

Из текущего фирменного стиля - корпоративные цвета - синий/красный/белый, но так как плакат и листовка будут под препарат, креатив надо придумывать исходя из сегмента.

Всякие довольные лица людей не подойдёт, нужно что-то креативное или современное. Но менять дизайн коробок препарата мы не можем.

Листовка А4 4+4, нужно несколько вариантов. Оформление должно быть продумано для несольких из направлений. Как только согласование произойдёт, будут и другие форматы.

Текст, лого и пр. брать отсюда - http://files.mail.ru/YQXPQI