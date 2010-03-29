Необходимо создать 2 этикетки под мороженое.
Рекламный макет
Нужно сделать рекламный макет в журнал фирме, которая занимается изготовлением тортов
1 страница - в готовом виде, обрезной формат - 168 х225мм, нужно добавить по 4мм - на вылеты со всех сторон, итого макет предоставляемый имеет размер 176 х 233мм
Макет принимается в Corel Draw (cdr) - версии до 12.0
К макету прилагаются: лого в jpg, фотографии которые следует разместить на макете, текст статьи
Фон макета должен быть как в логотипе фон, в середине разместить статью ( цвет шрифта коричневый ) шрифт подобрать по стилюог , фотографии тортов с двух сторон по бокам статьи
Логотип ( название и три квадрата ) разместить большим вверху над статьей или же не большого размера вверху справа или слева - по ходу компоновки посмотреть какой вариант лучше
Контакты разместить внизу
Текст статьи:
Не отказывайте себе в удовольствии сделать семейную жизнь слаще!
Белоснежное платье невесты, нежный маленький букет в ее руках, блестящий лимузин, золотые обручальные кольца… Кажется, что предусмотрено все, но чего-то все-таки не хватает… Свадебный торт – подобный произведению искусства, великолепный, воздушный, изысканный и удивительно вкусный – вот, что еще необходимо для по-настоящему торжественного и блистательного вечера!
Компания "MamaPapa" предлагает Вам именно такие торты! Каждый торт – истинный шедевр свадебной высокой моды. Он создается именно для Вас, с учетом всех Ваших пожеланий. Он может быть многоярусным или одноярусным, богато декорированным или подчеркнуто строгим, с кремом, глазурью, марципановой массой, ягодами и фруктами. Второго такого торта Вы больше никогда и нигде не встретите.
И каждый раз, когда Вы будете вспоминать этот знаменательный день Вашей жизни, Вы непременно вспомните и то, как, взявшись за руки, разрезали свадебный торт…
г. Одесса, ул. Гоголя 10
т. 048 701 28 89
т. 050 579 7000
Победитель конкурса
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