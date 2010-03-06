Дизайн должен пересекаться с дизайном сайта - imashcorp.ru. сайт в стиле компании, стиль визитки - серый, темно синий и цвет эмблемы.. Исходники дизайна сайта есть в psd. Должен быть сделал в ...
Этикетка для мороженого
Необходимо создать 2 этикетки под мороженое.
Выбранный исполнитель
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