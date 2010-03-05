Дизайн упаковки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт20 заявок417 просмотров

Мне необходим дизайнер для разработки упаковки. Направление: линейка

бюджетных фотокамер, единая концепция для нескольких моделей. Подробности

при встрече со мной и руководителем направления.

Напишу, что у нас уже есть: лого, цветность, размеры и примерное

представление о том, что должно быть изображено. Камеры бюджетные и рассчитаны на

подростков, студентов и т.д

15 лет назад
nadya157
Надежда 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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