Дизайн упаковки

Мне необходим дизайнер для разработки упаковки. Направление: линейка

бюджетных фотокамер, единая концепция для нескольких моделей. Подробности

при встрече со мной и руководителем направления.

Напишу, что у нас уже есть: лого, цветность, размеры и примерное

представление о том, что должно быть изображено. Камеры бюджетные и рассчитаны на

подростков, студентов и т.д