Здравствуйте. Необходимо отредактировать флаер 210 х 98 мм- добавить-убрать картинки-текст. Сделать нужно быстро :)
Каталог продукции. Косметика.
Нужен 1 "крутой" рекламный каталог: 16 страниц+твердый переплет. Фирма занимается косметикой.
Напишите срок и цену.
Заявки фрилансеров
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