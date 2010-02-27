Сделать из psd документ Microsoft Office Word

Есть макет фирменного бланка в psd - делал для полиграфии. В итоге заказчику приспичело иметь такой бланк в Microsoft office.

Желательно 1 в 1 к файлу psd. На выходе должен появится готовый шаблон MO для печати.

Пожелания: каждый новый лист должен быть бланком - тоесть, если надо распечатать 3-4 листа то они все будут одинаковыми, а не только первый лист. Пример прикрепил