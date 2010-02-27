Сделать из psd документ Microsoft Office Word

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок303 просмотра

Есть макет фирменного бланка в psd - делал для полиграфии. В итоге заказчику приспичело иметь такой бланк в Microsoft office.

Желательно 1 в 1 к файлу psd. На выходе должен появится готовый шаблон MO для печати.

Пожелания: каждый новый лист должен быть бланком - тоесть, если надо распечатать 3-4 листа то они все будут одинаковыми, а не только первый лист. Пример прикрепил

15 лет назад
vintegerdesign
44 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Decimus
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
С Русланом приятно сотрудничать. Четкая задача и моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

Decimus
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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