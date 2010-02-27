Каталог товаров - 4000 наименований.

Требуется нарисовать бумажный каталог с продукцией sokolplus.ru. там около 4000 наименований, 400 коллекций (получится около 400 страниц с плиткой плюс страницы с описанием заводов).

страницы с плиткой должны иметь одинаковую структуру,

на каждой странице с плиткой должны быть красиво оформлены плитки, должна быть фотография интерьера. картинки берёте прямо с сайта (там большие есть но не везде), на качество не смотрите.

под каждой позицией должны быть подписаны артикул и размер.

задачу требуется выполнить до 15го марта, стоимость в районе десяти тысяч р.. стучим в

аську 85четыре637.