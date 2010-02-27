Дизайн листовки А6, листовки А5 и лифлета.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт38 заявок400 просмотров

Профиль компании недвижимость, цель - продвинуть риелторские и юридические услуги.

Нужен дизайн листовки формата А5 односторонний для размещения ТТ( тейбл-тентов) в кофейнях на столик ах, А6 тоже односторонние( в кофейнях, магазинах), и лифлет(2 биговки)

Нужен "вкусный" дизайн, основной элемент нашего фирменного стиля красное кубическое яблоко.

Сайт компании www.istikon.ru , доп. материалы по необходимости.

Срочно! Бюджет предварительный, обсуждается.

15 лет назад
vigart
Виген 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Пределать макет срочно

    $10

    Необходимо срочно переделать макет в буклет на другой размер с изменением текста, дизайн и картинки неменяем. Исходник по почте. Новый размер макета: 205х125

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн рекламной листовки

    Привет! Требуется создать дизайн рекламной листовки, рассказывающей о преимуществах продукта. 4+0, тематика - право. От Вас цена и сроки. Работу доверю исключительно профессионалу с хорошим портфолио по полиграфии.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка глянцевого журнала

    СРОЧНО! Для удаленного сотрудничества нужно несколько хороших верстальщиков в глянцевый журнал форма та А5, полноцветный. На выходе нужны исходники в InDesign CS3 с отключенными плагинами (стиль верстк и похож на журналы "Maxim" и "Men`s Health"). ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Плакат А1 о вреде курения

    Требуется нарисовать и подготовить к печати вертикальный плакат для печати на А1. О вреде курения. Фон - белый. Можно брать фото из интернета и совмещать. Например: http://images.bugaga.ru/posts/2009-06/1244315820_anti-smocking-ad-campaign-22.jpg http://bassmonster.files.wordpress.com/2008/09/no_smoking.jpg http://img1.liveinternet.ru/images/attach/b/3/15/8/15008090_img_2673084_169_0.jpg ...

    Верстка полиграфии25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Меню формат А3

    Здравствуйте, задание такое - сделать меню на примере старого. Информация та же, текстов и картинок нет. Есть только скан старого меню. Меню 3 раза сложенное, плюс дополнительно поля для купонов. Срок 2-3 дня. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать мини-презентацию

    $40

    Требуется сделать презентацию, в виде гармошки (не знаю как правильно называется). Как лист складыва ют и получается гармошка. Ширина сложенной гармошки около 9см, высота 21см. Тематика - оборудование для вентиляции. На главной нужно разместить ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн флаера

    Мне нужен дизайн двустороннего флаера. могу предоставить фотки видео для более четкого представления продукта

    Верстка полиграфии34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн плаката

    $20

    Отрисовать три картинки в векторе для плакатной печати. там где есть картинки (треугольник тайджицу, айкикэн, айкидзё) - оставить место под картинки. сформировать плакат для печати. плакат - размер на свод метро

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад