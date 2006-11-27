vigart

Виген Адибекян vigart

 
45 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн листовки А6, листовки А5 и лифлета.

    $200

    Профиль компании недвижимость, цель - продвинуть риелторские и юридические услуги. Нужен дизайн листовки формата А5 односторонний для размещения ТТ( тейбл-тентов) в кофейнях на столик ах, А6 тоже односторонние( в кофейнях, магазинах), и лифлет(2 биговки) Нужен ...

    Верстка полиграфии38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Web программист - Битрикс

    $2500

    Компании «ИСТИКОН» требуется опытный Web программист. Обязанности: • Программирование, модернизация, администрирование и продвижение сайта компании. • Поиск контрагентов и координация их работы. Требования: • Главным требованием является отличное знание CMS Bitrix, практическое знание PHP, опыт работы с базами данных ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Главный редактор портала

    Информационно-аналитический портал о недвижимости www.istikon.ru приглашает сотрудника на должность «Главный редактор сайта». Обязанности: - полное управление контентом сайта; - ведение новостной ленты, написание статей (копирайтинг, рерайтинг) и их размещение; - подготовка и отправка выпусков рассылок; Требования: - грамотный ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Главный редактор портала

    Информационно-аналитический портал о недвижимости www.istikon.ru приглашает сотрудника на должность «Главный редактор сайта». Обязанности: - полное управление контентом сайта; - ведение новостной ленты, написание статей (копирайтинг, рерайтинг) и их размещение; - подготовка и отправка выпусков рассылок; Требования: ...

    Написание статейHTML
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • 2 статьи в меясяц

    Добрый день! Агентству недвижимости нужен профессиональный журналист-фрилансер, который сможет писать ежемесячно 1-2 статьи на тему "недвижимость". Каждая статья примерно 4000 знаков учитывая пробелы. Желательно, чтобы был опыт написания статей по данной теме. Чтобы облегчить процесс выбора – пришлите ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад