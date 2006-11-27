Добрый день! Агентству недвижимости нужен профессиональный журналист-фрилансер, который сможет писать ежемесячно 1-2 статьи на тему "недвижимость". Каждая статья примерно 4000 знаков учитывая пробелы. Желательно, чтобы был опыт написания статей по данной теме. Чтобы облегчить процесс выбора – пришлите ...