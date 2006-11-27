Профиль компании недвижимость, цель - продвинуть риелторские и юридические услуги. Нужен дизайн листовки формата А5 односторонний для размещения ТТ( тейбл-тентов) в кофейнях на столик ах, А6 тоже односторонние( в кофейнях, магазинах), и лифлет(2 биговки) Нужен ...
- $200Верстка полиграфии38 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Компании «ИСТИКОН» требуется опытный Web программист. Обязанности: • Программирование, модернизация, администрирование и продвижение сайта компании. • Поиск контрагентов и координация их работы. Требования: • Главным требованием является отличное знание CMS Bitrix, практическое знание PHP, опыт работы с базами данных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Информационно-аналитический портал о недвижимости www.istikon.ru приглашает сотрудника на должность «Главный редактор сайта». Обязанности: - полное управление контентом сайта; - ведение новостной ленты, написание статей (копирайтинг, рерайтинг) и их размещение; - подготовка и отправка выпусков рассылок; Требования: - грамотный ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Информационно-аналитический портал о недвижимости www.istikon.ru приглашает сотрудника на должность «Главный редактор сайта». Обязанности: - полное управление контентом сайта; - ведение новостной ленты, написание статей (копирайтинг, рерайтинг) и их размещение; - подготовка и отправка выпусков рассылок; Требования: ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Агентству недвижимости нужен профессиональный журналист-фрилансер, который сможет писать ежемесячно 1-2 статьи на тему "недвижимость". Каждая статья примерно 4000 знаков учитывая пробелы. Желательно, чтобы был опыт написания статей по данной теме. Чтобы облегчить процесс выбора – пришлите ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт17 лет назад